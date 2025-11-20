Госдума в третьем чтении приняла федеральный бюджет на 2026—2028 годы

Документ предусматривает увеличение расходов на оборону и безопасность

Фото: взято с сайта duma.gov.ru

Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Документ предусматривает увеличение расходов на оборону и безопасность, а также усиление соцподдержки граждан, особенно семей с детьми, и развитие инфраструктуры, включая новые регионы.

Значительное внимание в новом бюджете уделено поддержке семьи. В частности, предусмотрена новая семейная выплата для нуждающихся россиян с двумя и более детьми. На эту инициативу и программу маткапитала будет выделено более 1,8 трлн рублей. Аналогичная сумма — около 1,8 трлн — запланирована на семейную ипотеку. Министерство финансов также предложило дополнительно направить более 230 млрд рублей на льготные займы уже в текущем году. Более двух триллионов рублей заложены на программы по улучшению жилищного фонда для семей с детьми.

В ходе второго чтения депутаты Госдумы и правительство поддержали поправки, которые предусматривают перераспределение более семи триллионов рублей. Значительная часть этих средств будет направлена на нужды обороны и безопасности, в том числе на обеспечение потребностей СВО. Правительство отдельно подчеркнуло среди основных изменений увеличение объемов жилищных субсидий военнослужащим и помощь в создании медицинской инфраструктуры Вооруженных сил. Также были внесены корректировки в распределение средств на нацпроекты.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Дополнительные ресурсы будут направлены на социально-экономическое развитие новых российских регионов, финансирование Всероссийского общества инвалидов (ВОИ), фондов «Защитники Отечества» и «Памяти 6-й роты», создание центров реабилитации участников СВО и протезирования. В числе приоритетов — ремонт школ, строительство и реконструкция дорог, а также развитие сельских территорий. Поддержка ожидает и агропромышленный комплекс: средства выделят на приоритетные направления малого агробизнеса, транспортировку продовольствия, льготное кредитование, программы «Росагролизинга» и сохранение льготных тарифов РЖД на перевозку сельхозпродукции.

Увеличатся траты и на социальные стипендии студентам, военные учебные центры на базе вузов, обеспечение доступа к информационным ресурсам для научных организаций высшего образования и обеспечение лекарствами пациентов, страдающих 14 высокозатратными заболеваниями.

Основные характеристики федерального бюджета на трехлетний период были определены исходя из прогнозируемого уровня инфляции, ежегодно не превышающего четырех процентов. Прогнозируемый объем ВВП составит:

в 2026 году — 235,1 трлн рублей, при этом общий объем доходов планируется на уровне 40,283 трлн рублей (17,1% ВВП);

в 2027 году — 255,5 трлн рублей, с планируемым общим доходом 42,9 трлн рублей (16,8% ВВП);

в 2028 году — 276,4 трлн рублей, доходы на этот год запланированы в размере 45,9 трлн рублей (16,6% ВВП).

Расходы запланированы на уровне 44,1 трлн рублей (18,7% ВВП) в 2026 году, 46,1 трлн рублей (18% ВВП) в 2027 году и 49,4 трлн рублей (17,9% ВВП) в 2028 году.

Елизавета Пуншева / realnoevremya.ru

Бюджет на весь трехлетний период сформирован с дефицитом, который прогнозируется на уровне 1,6% ВВП в 2026 году, сократится до 1,2% в 2027 году, а затем составит 1,3% в 2028 году. Ненефтегазовый дефицит снизится с 5,4% ВВП в 2026 году до 4,8% в 2027-м и останется на этом уровне в 2028 году.

Верхний предел внутреннего госдолга на начало 2027 года запланирован на уровне 37,44 трлн рублей, на начало 2028 года — 42,18 трлн, на начало 2029 года — 47,41 трлн рублей. Внешний госдолг прогнозируется на уровне $66,8 млрд на начало 2027 года, $63,9 млрд — на начало 2028 года и $62,3 млрд — на начало 2029 года.

Рената Валеева