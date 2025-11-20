Кабмин Татарстана назначил торгово-экономического представителя в Дубае
Хайр приступит к исполнению своих обязанностей 22 ноября
Кабмин Татарстана назначил Тимура Хайра торгово-экономическим представителем республики в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты). Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.
Согласно документу, Хайр приступит к исполнению своих обязанностей с 22 ноября 2025 года.
Его полномочия на этой должности установлены на три года.
В ОАЭ работает представительство Татарстана. Регулярные авиарейсы связывают Казань с Дубаем и Шарджей.
Ранее раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с заместителем министра по нефтегазовой индустрии и природным ресурсам ОАЭ Сайфом Саидом Гоббашем Аль-Марри на Татарстанском нефтегазохимическом форуме.
