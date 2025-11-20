Кабмин Татарстана назначил торгово-экономического представителя в Дубае

Хайр приступит к исполнению своих обязанностей 22 ноября

Фото: Роман Хасаев

Кабмин Татарстана назначил Тимура Хайра торгово-экономическим представителем республики в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты). Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Согласно документу, Хайр приступит к исполнению своих обязанностей с 22 ноября 2025 года.

Тимур Хайр (слева). взято с сайта tatarstan.ru

Его полномочия на этой должности установлены на три года.

В ОАЭ работает представительство Татарстана. Регулярные авиарейсы связывают Казань с Дубаем и Шарджей.

Ранее раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с заместителем министра по нефтегазовой индустрии и природным ресурсам ОАЭ Сайфом Саидом Гоббашем Аль-Марри на Татарстанском нефтегазохимическом форуме.



Рената Валеева