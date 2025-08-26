ОАЭ выразили интерес к опыту Татарстана в сфере развития городской среды

Минниханов предложил организовать совместное мероприятие для презентации лучших практик в этой области

Фото: Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с заместителем министра по нефтегазовой индустрии и природным ресурсам ОАЭ Сайфом Саидом Гоббашем Аль-Марри на Татарстанском нефтегазохимическом форуме, сообщает пресс-служба Минниханова.

Раис отметил, что Татарстан активно укрепляет связи с ОАЭ. Он отметил важность участия татарстанских делегаций в форумах в Абу-Даби и участия представителей ОАЭ в мероприятиях в Казани.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Есть возможности для развития экономических связей между Татарстаном и ОАЭ — республика взаимодействует с эмиратскими компаниями, в ОАЭ работает представительство Татарстана. Регулярные авиарейсы связывают Казань с Дубаем и Шарджей.

Татарстан стремится к сотрудничеству с исламским миром и активно развивает исламский банкинг и халяльную индустрию.

Аль-Марри выразил благодарность за встречу и интерес к обмену опытом в сфере развития городской среды. Минниханов предложил организовать совместное мероприятие для презентации лучших практик в этой области.

Елизавета Пуншева