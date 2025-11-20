Новости общества

Рамис Музипов назначен первым замминистра образования и науки Татарстана

12:01, 20.11.2025

Он сменил на этом посту Андрея Поминова, который занимал должность первого зама почти 18 лет

Фото: Динар Фатыхов

Кабмин Татарстана назначил Рамиса Музипова на должность первого заместителя министра образования и науки республики. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Алексей Песошин.

Музипов сменил на этом посту Андрея Поминова, который занимал должность первого зама почти 18 лет. 20 октября ректор КФУ Ленар Сафин представил коллективу Поминова как исполняющего обязанности директора Института физики.

Андрей Поминов. скриншот с сайта КФУ

Ранее Музипов был заместителем руководителя Департамента надзора и контроля в сфере образования Министерства образования и науки РТ.

Рената Валеева

ОбществоОбразование Татарстан

