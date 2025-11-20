Рамис Музипов назначен первым замминистра образования и науки Татарстана
Он сменил на этом посту Андрея Поминова, который занимал должность первого зама почти 18 лет
Кабмин Татарстана назначил Рамиса Музипова на должность первого заместителя министра образования и науки республики. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Алексей Песошин.
Музипов сменил на этом посту Андрея Поминова, который занимал должность первого зама почти 18 лет. 20 октября ректор КФУ Ленар Сафин представил коллективу Поминова как исполняющего обязанности директора Института физики.
Ранее Музипов был заместителем руководителя Департамента надзора и контроля в сфере образования Министерства образования и науки РТ.
