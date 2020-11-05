В Татарстане назначили двух новых заместителей министра образования

В Татарстане назначили двух новых заместителей министра образования и науки республики. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром Татарстана Алексеем Песошиным.

Так, со 2 ноября заместителем министра — руководителем Департамента надзора и контроля в сфере образования министерства образования и науки РТ назначен Рамис Музипов. Ранее он был заместителем руководителя этого департамента. Также заместителем главы Минобразования РТ стала Минзалия Закирова. С 2011 года она была начальником отдела образования по Вахитовскому и Приволжскому районам управления образования исполкома Казани, передает пресс-служба Минобразования РТ.

realnoevremya.ru

Ранее бывшей замминистра по воспитательной работе Минобрнауки Татарстана Ларисе Сулиме вручили нагрудный знак «Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации».

