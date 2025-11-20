В Госдуму внесли инициативу о закреплении крестов на государственном гербе РФ

Об этом сообщил председатель Думы Вячеслав Володин

Фото: Динар Фатыхов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин совместно с коллегами внес на рассмотрение нижней палаты парламента законодательную инициативу, которая дополняет официальное описание государственного герба России. Предложение закрепляет в нем наличие крестов над коронами и державой. Об этом сообщил сам Володин.

Он напомнил, что в июле был принят федеральный закон, который установил: изображения и другие формы воспроизведения культовых зданий и официальных геральдических знаков не допускаются без религиозных символов. Это решение было направлено на защиту важной составляющей национальной идентичности.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Тем не менее, по словам председателя ГД, поступают сообщения о том, что в публичном пространстве появляются изображения государственной символики, на которых отсутствуют кресты или они заменены другими элементами. Чаще всего речь идет о государственном гербе.

В связи с этим была подготовлена и внесена законодательная инициатива, дополняющая официальное описание герба. В новом описании, как уточнил Володин, будет указано, что на нем обязательно должны присутствовать кресты над коронами и державой.



Рената Валеева