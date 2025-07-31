В России ввели запрет на искажение религиозных символов в СМИ, рекламе и интернете

Действие закона распространяется на религии, упомянутые в преамбуле законодательства о свободе совести и о религиозных объединениях

Фото: Максим Платонов

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, вводящий запрет на искажение религиозных символов в средствах массовой информации, интернете, рекламе и при реализации товаров и услуг. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон запрещает использование изображений и других форм воспроизведения культовых зданий, объектов религиозного назначения, официальных геральдических знаков и их узнаваемых частей, содержащих религиозные символы, без наличия самих этих символов. Запрет распространяется на СМИ, интернет-пространство, рекламу, а также на продажу товаров, выполнение работ и оказание услуг.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Согласно сопроводительным документам, действие закона распространяется на религии, упомянутые в преамбуле законодательства о свободе совести и о религиозных объединениях: христианство, ислам, буддизм, иудаизм и другие религии, составляющие неотъемлемую часть исторического наследия народов России.

Закон предусматривает исключения для случаев воспроизведения исторических изображений с указанием соответствующего временного периода, когда религиозные символы могли отсутствовать, а также для случаев воспроизведения символов, которое влечет за собой их осквернение.

Христианство по-прежнему остается самой крупной религией в мире, однако его последователей становится все меньше. С 2010 по 2020 год число христиан увеличилось на 121,6 млн и достигло 2,3 млрд. Тем не менее доля христиан в мировом населении сократилась на 1,8 процентного пункта и составила 28,8%.

Рената Валеева