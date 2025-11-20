Татарстан вошел в топ-10 регионов по взносам на негосударственные пенсии

Взносы жителей республики в рамках НПО составили 2,2 млрд рублей

Фото: Артем Дергунов

За первые шесть месяцев 2025 года Татарстан вошел в топ-10 регионов России по объему взносов как в программу долгосрочных сбережений (ПДС), так и в негосударственное пенсионное обеспечение (НПО). Общая сумма вложений в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) составила 6,7 млрд рублей. Об этом «Реальному времени» рассказали в НПФ «Будущее».



По всей стране за первые полгода 2025 года взносы россиян в инструменты НПФ достигли 280 млрд рублей. Из них 190 млрд рублей пришлись на ПДС. К ней за этот период присоединилось около 2,4 млн вкладчиков, что в 3,7 раза превышает показатели аналогичного периода 2024 года.



Татарстан занял седьмое место среди регионов России по объему взносов в ПДС. Жители республики вложили в программу 4,5 млрд рублей. Этот показатель позволил Татарстану опередить Самарскую область (4,5 млрд руб.), Нижегородскую область (4,4 млрд руб.) и Башкирию (4,3 млрд руб.), практически сравнявшись с Краснодарским краем (4,7 млрд руб.).

Лидерами по объему взносов в ПДС за шесть месяцев 2025 года стали Москва (34,4 млрд руб.), Московская область (12,5 млрд руб.) и Санкт-Петербург (9 млрд руб.).

Елизавета Пуншева / realnoevremya.ru

За первое полугодие 2025 года россияне направили на формирование своей негосударственной пенсии через индивидуальные и корпоративные пенсионные программы 90 млрд рублей, что на 10% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

В этом сегменте Татарстан также вошел в топ-10, заняв девятую строчку рейтинга. Взносы жителей республики в рамках НПО составили 2,2 млрд рублей. Татарстан опередил Краснодарский край (1,9 млрд руб.), а впереди него расположились Красноярский край (2,3 млрд руб.) и Санкт-Петербург (2,4 млрд руб.).

Лидерами по объему взносов в НПО остаются Москва (32,2 млрд руб.) и Ханты-Мансийский автономный округ (6,2 млрд руб.).

Накануне председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил с официальным заявлением, касающимся пенсионного возраста в России. На пленарном заседании он подчеркнул, что никаких планов по повышению пенсионного возраста нет.



Рената Валеева