Володин опроверг информацию о повышении пенсионного возраста в России
Поводом для заявления стали некорректные публикации в СМИ, исказившие слова депутата Светланы Бессараб
Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил с официальным заявлением, касающимся пенсионного возраста в России. На пленарном заседании он подчеркнул, что никаких планов по повышению пенсионного возраста нет, передает ТАСС.
Поводом для заявления стали некорректные публикации в СМИ, исказившие слова депутата Светланы Бессараб. Ранее она разъясняла механизм увеличения пенсионных выплат при более позднем выходе на пенсию, но ее слова были неверно интерпретированы как призыв к повышению пенсионного возраста. Подробнее об этом сообщало «Реальное время».
Володин отметил, что подобные искажения информации создают ненужные волнения и требуют дополнительных разъяснений. Он подчеркнул, что речь идет исключительно о возможности увеличения пенсионных накоплений при продолжении трудовой деятельности.
