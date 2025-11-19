Володин опроверг информацию о повышении пенсионного возраста в России

Поводом для заявления стали некорректные публикации в СМИ, исказившие слова депутата Светланы Бессараб

Фото: Динар Фатыхов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил с официальным заявлением, касающимся пенсионного возраста в России. На пленарном заседании он подчеркнул, что никаких планов по повышению пенсионного возраста нет, передает ТАСС.

Поводом для заявления стали некорректные публикации в СМИ, исказившие слова депутата Светланы Бессараб. Ранее она разъясняла механизм увеличения пенсионных выплат при более позднем выходе на пенсию, но ее слова были неверно интерпретированы как призыв к повышению пенсионного возраста. Подробнее об этом сообщало «Реальное время».



Володин отметил, что подобные искажения информации создают ненужные волнения и требуют дополнительных разъяснений. Он подчеркнул, что речь идет исключительно о возможности увеличения пенсионных накоплений при продолжении трудовой деятельности.

Наталья Жирнова