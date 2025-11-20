Верховный суд России ликвидировал «Партию роста» по иску Минюста

В ее создании также принимал участие музыкант Сергей Шнуров

Фото: Анастасия Фартыгина

Верховный суд России ликвидировал политическую Партию роста по требованию Министерства юстиции РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.



Там добавили, что истец обратил внимание на несоблюдение требований законодательства, согласно которым партия должна иметь региональные отделения не менее чем в половине субъектов России.

— На день подачи иска региональные отделения партии действовали лишь в 43 субъектах, что является основанием для ее ликвидации согласно подпункту «г» пункта 3 статьи 41 федерального закона «О политических партиях». Представители партии с предъявленными требованиями согласились, — отметили в пресс-службе.

Всероссийская политическая партия «Партия роста» была создана в феврале — марте 2016 года на базе партии «Правое дело». Инициатором реорганизации выступил Борис Титов — уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей, сопредседатель организации «Деловая Россия». 29 февраля 2016 года Титов был единогласно избран председателем партии. В ее создании также принимал участие музыкант Сергей Шнуров. Своей целью организация ставила защиту интересов бизнеса.

Партия неоднократно участвовала в выборах. На выборах в Госдуму VII созыва в 2016 году она набрала 1,29% голосов (9-е место из 14), не получив проходных мест в нижней палате. На президентских выборах 2018 года кандидат от партии Борис Титов получил 0,76% голосов (6-е место из 8).

В декабре 2023 года партия «Новые люди» и «Партия роста» подписали соглашение об объединении.

Рената Валеева