«Новые люди» и Партия роста объединились

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео Партия Роста/vk.com

Партия «Новые люди» и Партия роста подписали соглашение об объединении. Информацию объявили на съезде партии «Новые люди».

— Мы давно объединились командами, но сегодня объединились и партиями. Так что, это большой шаг вперед, мы его высоко ценим, надеемся, что впереди (ждет — прим.ред) только успех, — сказал на заседании лидер Партии роста Борис Титов.

На вопрос зачем это нужно, он ответил, что члены партии как предприниматели ищут оптимальные решения.

скриншот realnoevremya.ru из видео Партия Роста/vk.com

— Сегодня нам вместе с вами нужна оптимальная экономика, которая развивает бизнес. Но мы не романтики рыночные. Частная инициатива конечно нужна, но она должна быть направлена в русло, которая необходима стране, — добавил он.

Обе партии выдвинут единого кандидата на президентские выборы. Выборы пройдут в России 15—17 марта 2024 года.



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Айрат Назипов