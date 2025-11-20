Минтранс России призвал регионы продвигать электросамокаты, а не запрещать их

Там назвали запреты СИМ нерациональными

Фото: Динар Фатыхов

Власти регионов должны продвигать использование электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), а не запрещать их. Об этом в письме заявил замминистра транспорта РФ Алексей Шило, передает «Коммерсантъ». Он назвал запреты СИМ нерациональными. Документ в середине ноября был разослан всем субъектам страны.

В письме Шило отметил, что запрет СИМ не соответствует рекомендациям ведомства и не согласуется с Транспортной стратегией РФ до 2030 года. По его словам, регионам вместо запретов следует «создавать условия для безопасного и комфортного использования СИМ путем интеграции в транспортную систему городов» и «содействовать» развитию сервисов аренды. Речь в том числе идет об организации парковочных мест.

Замминистра транспорта РФ попросил регионы до 25 декабря 2025 года направить ведомству информацию «о состоянии развития правового регулирования использования СИМ». Комментируя письмо, директор ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман обратила внимание на «проактивную и взвешенную позицию» ведомства. Профильный департамент Минтранса с момента появления СИМ на улицах занимается адаптацией нормативно-правовой базы для их интеграции в городскую инфраструктуру, добавила она.

Реальное время / realnoevremya.ru

В министерстве тем временем подтвердили подлинность письма.

— Организация движения СИМ должна соответствовать законодательству. Министерство продолжает работу, чтобы организация движения СИМ и их парковки была более адаптированной к условиям дорожной обстановки, — указали там.

В Казани, Сочи, Санкт-Петербурге, Москве и еще в ряде больших городов уже практикуют ограничения в определенных зонах, где запрещено передвигаться на электросамокатах. Примечательно, что на данный момент полный запрет на передвижение ввели только в Благовещенске. После этого опыта запрет хотели ввести и в Елабуге, однако власти города отказались от этой идеи. Подробнее о причинах — в материале «Реального времени».

Рената Валеева