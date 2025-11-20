В Казани число бесплатных летних веранд достигло 128

Это на 10 веранд больше, чем в прошлом году

Фото: Максим Платонов

В Казани летом и осенью 128 кафе и ресторанов бесплатно установили свои веранды на муниципальной земле. Это на 10 веранд больше, чем в прошлом году, сообщает Комитет потребительского рынка исполкома города.

Установка веранд для владельцев кафе и ресторанов столицы республики на муниципальной земле стала бесплатной с 2020 года. В текущем году действие льготного периода было продлено.

Льгота на бесплатное размещение летних веранд положительно повлияла на развитие общественного питания — за последние годы их число значительно выросло. Так, до введения льготы в 2019 году в городе работало 50 веранд. В следующем, 2020 году их количество выросло до 84, а уже к 2024-му число их достигло 118. В начале лета в городе работали 123 веранды и еще пять открылись во время активного сезона.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В апреле 2024 года Институт развития города совместно с предпринимательским сообществом разработал каталог «Требования и рекомендации по организации сезонных объектов общественного питания на ул. Баумана». Основные изменения включили единый подход к внешнему оформлению, упорядочение размеров веранд для увеличения пропускной способности улицы Баумана, обеспечение доступа для маломобильных групп населения, определение отступов от ближайших препятствий (фонарные столбы, клумбы) и использование живых растений для озеленения веранд.

Рената Валеева