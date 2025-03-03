В Казани разрешили бизнесу открывать летние веранды
В Казани предпринимателям снова разрешили бесплатно открывать летние веранды в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.
За девять месяцев 2024 года оборот ресторанного бизнеса в Казани превысил 36 млрд рублей, а объемы продаж на сельскохозяйственных ярмарках составили около 1 млрд рублей. В городе функционирует более 2 500 заведений общественного питания, включая летние веранды.
Мэр Казани Ильсур Метшин уточнил, что летние веранды делают улицы города более привлекательными и подчеркивают важность инвестиций владельцев в инфраструктуру. В 2025 году также планируется благоустроить пять существующих ярмарочных площадок и создать три новые в разных районах города.
Напомним, что за первые 10 месяцев 2024 года оборот общественного питания в Приволжском федеральном округе (ПФО) увеличился на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, достигнув 364 млн рублей.
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