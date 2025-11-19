Россия откроет посольство в Того в 2026 году
Это было озвучено во время встречи с главой правительства Тоголезской Республики Фором Гнассингбе в Москве
Президент России Владимир Путин объявил о планах открытия российского посольства в Того в 2026 году. Это произошло в рамках встречи с главой правительства Тоголезской Республики Фором Гнассингбе в Москве.
Лидеры двух стран подчеркнули символичность момента, отметив, что несмотря на установление дипломатических отношений 65 лет назад, до сих пор не существовало взаимных посольств.
— И вот мы, наконец, договорились об этом: в следующем году открываем посольства в обеих странах», — сказал Путин в ходе переговоров.
