Игорь Щеголев предложил развивать поддержку семей на предприятиях

Фото: Мария Зверева

На сессии «Комфортный. Безопасный. Лучший. Транспорт в интересах семьи» полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев заявил о формировании общего подхода к демографической политике между государством и деловым сообществом.

По данным ООН, к концу века Россия может потерять позиции по численности населения, опустившись с 9-го на 17-е место в мире. Уже сейчас наблюдается острый дефицит кадров: количество вакансий превышает число зарегистрированных безработных в шесть раз, а в центральных регионах — в девять раз.

Сообщается, что в этих условиях особую значимость приобретает поддержка семей с детьми, где важную роль играют работодатели. За последние три года в регионах собрано более 2 тысяч успешных практик поддержки сотрудников с детьми от различных компаний, включая крупные предприятия. Среди наиболее эффективных мер — денежные выплаты при рождении ребенка, которые уже внедрили 45 компаний. По решению президента России такие выплаты освобождены от налогообложения.

Транспортный комплекс, как один из крупнейших работодателей страны, может стать примером в реализации программ поддержки семей, которые впоследствии будут масштабированы на другие отрасли экономики, отметил Игорь Щеголев.

Наталья Жирнова