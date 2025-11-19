Новости общества

Минздрав Татарстана: «Демография, к сожалению, в республике не растет»

11:17, 19.11.2025

Суммарный коэффициент рождаемости в Казани составил 1,5 при норме в 2,2

Фото: Динар Фатыхов

«Демография, к сожалению, в республике не растет», — сообщил замминистра здравоохранения РТ Ильдар Фатихов на конференции «Демографический потенциал Казани и Республики Татарстан», открывшейся в Казани. Конкретные цифры он не привел, но заметил, что по другим показателям Татарстан в числе лидеров.

Суммарный коэффициент рождаемости в Казани составил 1,5 при нормальном показателе 2,2 (для естественного воспроизводства населения на одну женщину должно приходиться 2,2 рождений), уточнила заведующая кафедрой медицинской демографии ГАУЗ МКДЦ Чулпан Ильдарханова. Это выше, чем в Москве. В столице показатель составляет 1,4, уточнила она.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По мнению участников конференции, необходимо развивать региональные программы рождаемости.

Луиза Игнатьева

