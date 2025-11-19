Татарстан планирует создать авиаотряд из отечественных самолетов

Эти воздушные суда планируется задействовать для выполнения различных авиационных работ

Представители авиационной сферы Татарстана провели рабочую встречу, на которой обсудили перспективы развития региональной авиации. В обсуждении приняли участие руководитель Росавиации Дмитрий Ядров и министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов.

Ключевым вопросом повестки стало строительство новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту Бегишево, расположенном в Нижнекамске. Проект призван способствовать развитию авиасообщения в регионе.

В рамках встречи было отмечено стремление региона возродить парашютный спорт.

Были представлены планы по формированию авиационного отряда, состоящего из 10 самолетов отечественного производства. Эти воздушные суда планируется задействовать для выполнения различных авиационных работ. Кроме того, участники обсудили проект строительства новой посадочной полосы «Мингер» в Сабинском районе. Реализация этого проекта предполагается на основе концессионного соглашения.

Ранее казанский вертолет «Ансат» представил свои возможности на выставке в Дубае.

Наталья Жирнова