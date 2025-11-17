Генконсул России в Дубае осмотрел импортозамещенный «Ансат»

Максим Владимиров побывал на выставке Dubai Airshow, ознакомившись также с вертолетом Ка-32А11М

В Дубае стартовала Международная авиационно-космическая выставка Dubai Airshow, которая открылась демонстрацией российской вертолетной техники, сообщает телеграм-канал «Вертолеты России».

Одними из первых представили вертолеты «Ансат» и Ка-32А11М. Первыми с новейшей российской техникой ознакомился генеральный консул России в Дубае и северных эмиратах Максим Владимиров. Он побывал в кабинах воздушной техники.

Напомним, что «Рособоронэкспорт» и Tawazun договорились о стратегическом партнерстве. Планируется расширение участия в промышленной сфере, обмен опытом в области оборонного производства и совместных исследований и разработок.

Наталья Жирнова