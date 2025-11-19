41% предпринимателей Татарстана являются женщинами

Республика вошла в число регионов-лидеров по увеличению доли женщин в бизнесе

За последние пять лет в Татарстане наблюдается положительная динамика в развитии женского предпринимательства. Доля женщин-предпринимательниц увеличилась с 39% до 41% от общего числа бизнес-сообщества региона, сообщают в Минэкономики республики.

На сегодняшний день в Татарстане зарегистрировано более 116,5 тыс. индивидуальных предпринимателей, из которых свыше 47 тыс. — женщины.

Татарстан вошел в число регионов-лидеров по увеличению доли женщин в бизнесе. Наряду с республикой, в этом списке значатся Москва, Санкт-Петербург, Карачаево-Черкесская Республика и Республика Тыва. По данным на текущий момент, в масштабах всей России около 1,9 млн женщин являются ИП, что составляет 41% от общего числа в стране. Кроме того, порядка 6,5 млн женщин зарегистрированы как самозанятые, занимая 44% от общего числа самозанятых граждан России.

Ранее стало известно, что в Татарстане женщины-руководители зарабатывают на 70 тысяч рублей меньше мужчин.

Наталья Жирнова