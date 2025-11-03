В Татарстане женщины-руководители зарабатывают на 70 тысяч рублей меньше мужчин

Фото: Максим Платонов

Одним из ярких примеров несоответствия зарплатных ожиданий женщин и мужчин выступает регион Приволжского федерального округа (ПФО). Исследование hh.ru наглядно демонстрирует существующее неравенство в сфере занятости.

Наиболее ярким примером выделяется Башкортостан, где медианный заработок женщин-руководителей существенно ниже, чем у мужчин. Если мужчины ожидают оплату труда на уровне около 150 тысяч рублей в месяц, то женщины ориентированы на среднюю зарплату около 80 тысяч рублей. Таким образом, разница достигает 70 тысяч рублей, что ставит Башкортостан на первое место по величине разрыва.

Следующие позиции занимают Пермский край и Татарстан, где различия в ожиданиях женщин и мужчин достигают около 60 тысяч рублей. Менее значительное расхождение зафиксировано в Нижегородской области, Самарской области и Республике Марий Эл, где разрыв колеблется в пределах 40—50 тысяч рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Наименьший разрыв обнаружен в Кировской области, где разница между ожидаемой оплатой труда женщин и мужчин составляет всего 15,3 тысячи рублей. Такая тенденция говорит о постепенном сокращении дистанции между женщинами и мужчинами в некоторых регионах ПФО.

Причины столь значительной разницы кроются в комплексе факторов, начиная от социальных установок и заканчивая традиционной скромностью женщин в вопросах заработка. Однако это не означает, что данная ситуация неизменна. Современные тенденции свидетельствуют о появлении положительных сдвигов, связанных с изменением отношения общества к ролям женщин в бизнесе и общественной жизни.

Дмитрий Зайцев