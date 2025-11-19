Более 620 млн рублей потратят на питание детей в 10 районах Татарстана

В рамках закупок планируется приобретение около 180 наименований продуктов

Фото: Ринат Назметдинов

В 2026 году Татарстан выделит свыше 621,9 млн рублей на обеспечение качественного питания в дошкольных учреждениях десяти районов. Средства будут направлены в детские сады Арского, Атнинского, Балтасинского, Верхнеуслонского, Высокогорского, Зеленодольского, Кайбицкого, Лаишевского, Пестречинского и Тюлячинского районов, сообщает республиканский комитет по закупкам.

Госкомитет объявил о проведении открытых электронных конкурсов на оказание услуг по организации питания для детей дошкольного возраста. В рамках закупок планируется приобретение около 180 наименований продуктов, включая хлебобулочные и макаронные изделия, крупы, овощи, фрукты, мясо, рыбу, молочные продукты, яйца, орехи и соки.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Стоимость питания будет варьироваться в зависимости от возраста ребенка и времени его пребывания в дошкольном учреждении. Для детей от 2 месяцев до 3 лет с 7—12-часовым пребыванием в саду стоимость составит 140,91 рубля в день. Для детей старше 3 лет с таким же временем пребывания — 177,47 рубля. При круглосуточном пребывании детей от 3 лет стоимость питания достигнет 219,09 рубля в день.

Услуги по организации питания будут предоставляться до конца 2026 года.

Ранее сообщалось, что Татарстан присоединится к эксперименту по упрощению поступления в колледжи.

Наталья Жирнова