Татарстан присоединится к эксперименту по упрощению поступления в колледжи

В пилотных регионах — Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области — эксперимент показал: количество неуспевающих выпускников сократилось почти на 40%

В Казанском хореографическом училище состоялось заседание Комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам, где обсудили развитие среднего профессионального образования в сфере искусств, сообщает пресс-служба Госсовета Татарстана.

В Татарстане работает развитая система художественного образования: 141 детская школа искусств, где обучается более 70 тыс. школьников. В республике действуют девять учреждений среднего профессионального образования в области искусств, где в этом году обучается 2 422 студента.



На заседании стало известно, что Татарстан станет участником федерального эксперимента по расширению доступности среднего профессионального образования. Эксперимент, стартовавший в 2025 году, предусматривает упрощенную процедуру поступления для выпускников 9-х классов: вместо четырех экзаменов достаточно сдать только русский язык и математику.

Камиль Исмаилов / realnoevremya.ru

В пилотных регионах: Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области, эксперимент показал: количество неуспевающих выпускников сократилось почти на 40%. Теперь к проекту присоединятся Татарстан, Ростовская, Тверская и Тюменская области. Период эксперимента продлен до 2029 года.

По словам председателя комитета Айрата Зарипова, новая система позволит учитывать потребности как самих обучающихся, так и регионов с учетом особенностей рынка труда и уровня образования.

Ранее Татарстан признали лидером в подготовке ИТ-специалистов.

Наталья Жирнова