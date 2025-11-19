Понкрашов: Бингэм в УНИКСе будто играет в компьютерную игру — лютая машина

Экс-капитан казанцев высоко оценил игру нового центрового команды

Фото: Динар Фатыхов

Бывший капитан УНИКСа Антон Понкрашов высоко оценил выступление центрового казанцев Маркуса Бингэма. Американский баскетболист был признан самым полезным игроком Единой лиги ВТБ по итогам октября.

— Это просто лютая машина. Какой-то вообще уникальный человек. Он приехал в Единую лигу ВТБ и будто играет в компьютерную игру: бьет сверху, забрасывает «трехи» с ведения, ставит блоки. Я вообще не понимаю. Еще делает красивые хайлайты, за что ему спасибо, — сказал Понкрашов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Бингэм выступает за УНИКС с лета этого года, перейдя из «Хапоэля», с которым ранее выиграл Кубок Европы. В нынешнем сезоне 25-летний центровой в среднем набирает 17,9 очка, 7,5 подбора и 1,4 блок-шота.

После победы над ЦСКА Бингэм попал в символическую «пятерку» лучших игроков недели в Единой лиге ВТБ.

Зульфат Шафигуллин