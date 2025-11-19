Понкрашов: Бингэм в УНИКСе будто играет в компьютерную игру — лютая машина
Экс-капитан казанцев высоко оценил игру нового центрового команды
Бывший капитан УНИКСа Антон Понкрашов высоко оценил выступление центрового казанцев Маркуса Бингэма. Американский баскетболист был признан самым полезным игроком Единой лиги ВТБ по итогам октября.
— Это просто лютая машина. Какой-то вообще уникальный человек. Он приехал в Единую лигу ВТБ и будто играет в компьютерную игру: бьет сверху, забрасывает «трехи» с ведения, ставит блоки. Я вообще не понимаю. Еще делает красивые хайлайты, за что ему спасибо, — сказал Понкрашов.
Бингэм выступает за УНИКС с лета этого года, перейдя из «Хапоэля», с которым ранее выиграл Кубок Европы. В нынешнем сезоне 25-летний центровой в среднем набирает 17,9 очка, 7,5 подбора и 1,4 блок-шота.
После победы над ЦСКА Бингэм попал в символическую «пятерку» лучших игроков недели в Единой лиге ВТБ.
