Маркус Бингэм в третий раз за сезон вошел в символическую пятерку недели Единой лиги ВТБ
Особо отмечают вклад центрового в домашний матч против ЦСКА, где УНИКС взял реванш со счетом 76:75 за октябрьское поражение
Центровой баскетбольного клуба УНИКС Маркус Бингэм в третий раз за текущий сезон включен в символическую пятерку недели Единой лиги ВТБ. Признание последовало за выступлениями игрока в период с 10 по 16 ноября, когда казанская команда одержала победы над «Самарой» и ЦСКА.
В течение указанной недели средние показатели Бингэма составили 30 баллов за эффективность, 26,5 очка, 6,5 подбора, при реализации бросков с игры на уровне 70%.
Помимо казанского центрового, в состав символической пятерки недели вошли Айзея Вашингтон из «Пари НН», Доминик Артис из «Енисея», Ненад Димитриевич из «Зенита» и Всеволод Ищенко из «Локомотива-Кубань».
Особо стоит отметить вклад Бингэма в домашний матч против ЦСКА, где УНИКС взял реванш со счетом 76:75 за октябрьское поражение. В этой напряженной встрече ключевую роль сыграли «большие» — Маркус Бингэм и Джален Рейнольдс, набравшие на двоих 46 очков.
На счету Бингэма за 31,5 минуты на площадке:
- 23 очка,
- 10 из 12 точных двухочковых бросков,
- 9 подборов,
- 26 баллов эффективности.
Следующий матч УНИКС проведет на домашнем паркете 19 ноября. Соперником казанцев станет «Енисей». Начало игры запланировано на 19:30 по московскому времени.
