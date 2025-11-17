Маркус Бингэм в третий раз за сезон вошел в символическую пятерку недели Единой лиги ВТБ

Особо отмечают вклад центрового в домашний матч против ЦСКА, где УНИКС взял реванш со счетом 76:75 за октябрьское поражение

Фото: Динар Фатыхов

Центровой баскетбольного клуба УНИКС Маркус Бингэм в третий раз за текущий сезон включен в символическую пятерку недели Единой лиги ВТБ. Признание последовало за выступлениями игрока в период с 10 по 16 ноября, когда казанская команда одержала победы над «Самарой» и ЦСКА.

В течение указанной недели средние показатели Бингэма составили 30 баллов за эффективность, 26,5 очка, 6,5 подбора, при реализации бросков с игры на уровне 70%.

Помимо казанского центрового, в состав символической пятерки недели вошли Айзея Вашингтон из «Пари НН», Доминик Артис из «Енисея», Ненад Димитриевич из «Зенита» и Всеволод Ищенко из «Локомотива-Кубань».

Особо стоит отметить вклад Бингэма в домашний матч против ЦСКА, где УНИКС взял реванш со счетом 76:75 за октябрьское поражение. В этой напряженной встрече ключевую роль сыграли «большие» — Маркус Бингэм и Джален Рейнольдс, набравшие на двоих 46 очков.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На счету Бингэма за 31,5 минуты на площадке:

23 очка,

10 из 12 точных двухочковых бросков,

9 подборов,

26 баллов эффективности.

Следующий матч УНИКС проведет на домашнем паркете 19 ноября. Соперником казанцев станет «Енисей». Начало игры запланировано на 19:30 по московскому времени.

Рената Валеева