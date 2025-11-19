Россия ответит зеркальным сокращением дипломатического присутствия Польши

Ранее польские власти сообщили о закрытии последнего генконсульства в Гданьске

Россия намерена сократить дипломатическо-консульское присутствие Польши на территории страны. Об этом сегодня, 19 ноября, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

— В качестве ответной зеркальной меры российская сторона сократит дипломатическо-консульское присутствие Польши в России, — сказала она.

Данное заявление последовало за решением польских властей о закрытии последнего действующего генконсульства России в Гданьске. Сообщение о закрытии поступило 19 ноября.

Ранее, 16 ноября, в Мазовецком воеводстве Польши были зафиксированы повреждения железнодорожных путей. Польские власти классифицировали произошедшее как взрыв. По данным премьер-министра Польши Дональда Туска, в качестве подозреваемых были названы два гражданина Украины, которые, по утверждению польской стороны, связаны с Россией и якобы «сотрудничали с российскими спецслужбами».

В ответ на эти обвинения пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что руководство Польши склонно ассоциировать любые возникающие проблемы с Российской Федерацией, а обвинения Варшавы, по его словам, традиционно являются безосновательными и голословными.

Рената Валеева