Спецпосланник США отложил визит в Турцию, где планировал встречу с Зеленским

Ранее он отменил встречу с главой офиса президента Украины Ермаком после коррупционного скандала

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф отложил свою поездку в Турцию, которая предполагала встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает американское издание Axios, ссылаясь на неназванные украинские и американские источники.

Согласно информации издания, встреча Уиткоффа и Зеленского должна была состояться в Турции в среду, однако была перенесена. Помимо этого, спецпосланник отменил встречу с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком после коррупционного скандала.

Ранее глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Бурханеттин Дуран заявлял, что переговорный процесс между Россией и Украиной будет обсуждаться в рамках запланированного визита Владимира Зеленского в Турцию.



Напомним, Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Результатами этих встреч стали, в частности, обмен пленными и передача Россией украинской стороне тел погибших военнослужащих. Стороны также обменивались проектами меморандумов, направленных на урегулирование конфликта.

