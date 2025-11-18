Зеленский отправится в Турцию для подготовки к «активизации» переговоров с Россией

На прошлой неделе Стамбул уже посещал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины

Фото: Максим Платонов

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал свой визит в Турцию, который состоится завтра. Главной целью поездки станет подготовка к «активизации» мирных переговоров, о чем он сообщил в своем Telegram-канале.

— Готовим активизацию переговоров, и у нас есть наработанные решения, которые предложим партнерам. Всеми силами приближать окончание войны — это первый приоритет Украины. Работаем также, чтобы возобновить обмен и возвращение пленных, — написал глава украинского государства.

На прошлой неделе Стамбул уже посещал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров, который в конце июля получил поручение «активизировать переговорный трек». Тогда целью его визита было обозначено «разблокирование процесса обменов».

15 ноября Рустем Умеров заявил, что при посредничестве партнеров в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах стороны «согласились активировать стамбульские договоренности». По его словам, речь идет об обмене 1 200 украинцев. Умеров также отметил, что в ближайшее время пройдут технические консультации, которые закрепят «все процедурные и организационные моменты».



Последняя встреча российской и украинской делегаций в Стамбуле состоялась 23 июля. Это был третий раунд переговоров после возобновления контактов в мае 2025 года. Одним из ключевых результатов предыдущих встреч стали договоренности об обменах военнопленными и телами погибших. Последний такой обмен произошел 2 октября: в Россию были возвращены 185 военнослужащих, в то время как Украине также были переданы 185 военнопленных.

Рената Валеева