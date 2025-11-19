В Минтрансе обозначили, когда начнутся испытания летательных БПЛА в России

На начальном этапе тестирования в аппаратах не будут находиться пассажиры

Фото: Анастасия Фартыгина

В ближайшие один-два года в России планируется начать испытания пассажирских летательных беспилотников. На начальном этапе тестирования в аппаратах не будут находиться пассажиры. Об этом сообщил глава Министерства транспорта России Андрей Никитин в ходе форума «Транспорт России».

— Пока мы не уверены в том, что это безопасно, но я думаю, что в ближайшие год-два начнем такие технологии испытывать — пока без людей, конечно, — отметил министр, отвечая на вопрос о сроках появления в России пассажирских беспилотных летательных транспортных средств.

Напомним, правительство продлило действие экспериментального правового режима (ЭПР) «Беспилотные логистические коридоры» на три года — до 12 ноября 2028 года. Напомним, в 2026 году планируется запуск беспилотных грузовиков на скоростной трассе М-12 «Восток».



Рената Валеева