В России продлили эксперимент по беспилотному движению грузовиков до 2028 года

В 2026 году планируется запуск беспилотных грузовиков на скоростной трассе М-12 «Восток»

Фото: Динар Фатыхов

Правительство России продлило действие экспериментального правового режима (ЭПР) «Беспилотные логистические коридоры» на три года — до 12 ноября 2028 года. Соответствующее постановление Кабмина опубликовали на портале нормативных правовых актов.

ЭПР «Беспилотные логистические коридоры» направлен на эксплуатацию высокоавтоматизированных транспортных средств (беспилотных грузовиков) на федеральных трассах.

Ключевые этапы развития проекта:

в 2023 году в рамках этого режима было запущено движение беспилотных грузовых автомобилей на трассе М-11 «Нева»;

в апреле 2025 года беспилотное движение было расширено на Центральную кольцевую автомобильную дорогу (ЦКАД) в Московском регионе;

в 2026 году планируется запуск беспилотных грузовиков на скоростной трассе М-12 «Восток».

Накануне вице-премьер Виталий Савельев провел совещание, посвященное развитию беспилотных технологий в транспортной сфере. На встрече был утвержден план по внедрению на российских дорогах грузовых автомобилей пятого уровня автоматизации — полностью беспилотных транспортных средств.



Анастасия Фартыгина