Новак: количество малых технологических компаний в России выросло на 37,5% за год

Выручка возросла на 30% в год, превосходя темпы роста в других секторах российской экономики

Количество малых технологических компаний (МТК), включенных в соответствующий государственный реестр, достигло 5,5 тысяч. По сравнению с прошлым годом, когда этот показатель составлял 4 тысячи предприятий, зафиксирован рост на 37,5%. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак в рамках программы «Платформа будущего: 100 проектов будущего России».

Особо отмечается, что выручка малых технологических компаний демонстрирует значительный опережающий рост — на 30% в год, превосходя темпы роста в других секторах российской экономики.

По словам Новака, меры господдержки, направленные на развитие малых технологических компаний, показывают высокую эффективность. На каждый рубль, вложенный в господдержку, приходится более 20 рублей экономического эффекта.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Вице-премьер также подчеркнул значительную роль малого и среднего предпринимательства (МСП) в экономике страны. На долю МСП приходится почти 22% валового внутреннего продукта (ВВП) России. В отрасли МСП заняты 29,3 млн человек.

Напомним, Татарстан лидирует по темпам роста объемов госзакупок у МСП. По данным Минэкономразвития России, в 2025 году прирост госзакупок у малого и среднего бизнеса в Татарстане составил 129 млрд рублей по сравнению с предыдущим годом. Общая сумма, заработанная субъектами МСП на участии в торгах республики, достигла 390 млрд рублей.

Рената Валеева