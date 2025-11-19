Белый дом на негласных переговорах с Венесуэлой отклонил обещание Мадуро уйти через 2-3 года

Трамп уже дал одобрение подготовленному ЦРУ документу, который предполагает проведение скрытых операций на территории страны

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Соединенные Штаты провели негласные переговоры с Венесуэлой, в рамках которых президент Николас Мадуро выразил согласие уйти в отставку в течение двух или трех лет. Об этом сообщила газета The New York Times.

Лидер США Дональд Трамп одобрил проведение закулисных переговоров. В ходе этих переговоров венесуэльская сторона сообщила американцам, что Мадуро, возможно, был бы готов покинуть свой пост после переходного периода продолжительностью два-три года. Однако, согласно информации источников, Белый дом отклонил это предложение, поскольку «любая отсрочка в передаче власти со стороны Мадуро для Белого дома неприемлема».

Несмотря на кажущийся тупик, газета отмечает, что закулисные переговоры демонстрируют возможность дипломатического решения конфликта. Источники издания подчеркивают, что пока неясно, какой путь выберет Трамп: согласиться на дипломатическую сделку, которая могла бы открыть доступ американским компаниям к венесуэльским нефтяным ресурсам, или же принудительно сместить Мадуро.

The New York Times также сообщает, что Трамп уже дал одобрение подготовленному ЦРУ документу, который предполагает проведение скрытых операций на территории Венесуэлы. Целью этих операций может быть «подготовка поля боя для дальнейших действий». Однако, как отмечает газета, «неясно, какими именно могут быть эти скрытые операции и когда они могли бы быть проведены».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Издание подчеркивает, что президент США «не принял решения относительно более широкого курса действий в отношении Венесуэлы и публично не сформулировал свою окончательную цель, кроме как остановить поток наркотиков из региона». Военные и планировщики ЦРУ подготовили несколько вариантов действий на случай различных непредвиденных обстоятельств.

Ранее сообщалось о перенаправлении авианосной ударной группы во главе с атомным авианосцем USS Gerald Ford из Средиземного моря в Латинскую Америку. 11 ноября группа вошла в зону ответственности Южного командования ВС США (USSOUTHCOM), которое охватывает всю Латинскую Америку и прилегающие воды. В состав группы входят три ракетных эсминца и 48 боевых истребителей F/A-18E Super Hornet.

Рената Валеева