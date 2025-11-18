Мадуро заявил о готовности к диалогу с Трампом на фоне напряженности в Венесуэле

Ранее президент США не исключал и силового варианта разрешения ситуации

Фото: Динар Фатыхов

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил готовность к диалогу с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом он заявил в эфире государственного телевидения Венесуэлы, передает «Интерфакс».

Мадуро подчеркнул, что «в Соединенных Штатах любой, кто хочет поговорить с Венесуэлой, будет говорить с ней лицом к лицу, без каких-либо проблем». Он добавил, что «только дипломатия позволит свободным странам и правительствам понять друг друга и только диалог позволит им искать точки соприкосновения по вопросам, представляющим взаимный интерес».

Ранее CNN обращал внимание, что Трамп, несмотря на наращивание военного присутствия в Карибском бассейне, «заявил, что готов поговорить с Мадуро в определенное время, намекая на то, что видит потенциальный дипломатический путь».

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

При этом ранее президент США не исключал и силового варианта разрешения ситуации.

— В определенный момент я поговорю с ним,— цитирует Трампа агентство AFP, когда он отвечал на вопросы журналистов в Белом доме о возможном диалоге с венесуэльским лидером. Однако на вопрос, исключает ли он возможность ввода американских войск в Венесуэлу, американский президент ответил: «Нет, я этого не исключаю, я ничего не исключаю». Трамп также обвинил Венесуэлу в том, что «они сбросили сотни тысяч людей из тюрем в нашу страну».

Вашингтон обвиняет страну в пособничестве мировой наркоторговле. В текущем месяце США сконцентрировали крупнейшую военную группировку в Латинской Америке и Карибском бассейне со времен вторжения в Панаму в 1989 году. 14 ноября Соединенные Штаты начали операцию «Южное копье», направленную на борьбу с наркокартелями в Западном полушарии.

Рената Валеева