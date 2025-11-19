УНИКС сегодня завершит осеннюю кампанию домашних игр матчем с «Енисеем»

Сибиряки подходят к предстоящему матчу на восьмой строчке, имея в активе четыре победы подряд

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня, 19 ноября, казанский УНИКС (9-1) проведет заключительную домашнюю игру осеннего этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Соперником команды станет красноярский «Енисей» (4-6), демонстрирующий серию из четырех побед подряд.

На минувшей неделе УНИКС одержал важную победу над действующим чемпионом ЦСКА со счетом 76:75. Этот успех позволил казанской команде сместить армейцев с первого места в турнирной таблице и единолично возглавить чемпионат.

«Енисей», в свою очередь, существенно улучшил свои результаты после октябрьской встречи с УНИКСом. Сибиряки подходят к предстоящему матчу на восьмой строчке, имея в активе четыре победы подряд. В числе этих успехов — сенсационная домашняя победа над вице-чемпионом «Зенитом» (83:78). Кроме того, на своей площадке подопечные Йовицы Арсича обыграли «Самару» (90:78) и «Уралмаш» (88:86). Единственная гостевая победа за этот период была одержана над «Пари Нижний Новгород» (80:61).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В рамках Лиги команды провели 28 матчей, в которых значительное преимущество на стороне УНИКСа: 24 победы против 4 поражений.

В прошлом сезоне «Енисей» занял 10-е место в регулярном чемпионате с отрицательным балансом побед и поражений (14-30). В матче плей-ин красноярцы уступили МБА-МАИ в гостях в овертайме (102:106 ОТ), завершив чемпионат на той же позиции.

Рената Валеева