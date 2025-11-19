Лантратова предложила выплачивать многодетному родителю в декрете до 100% зарплаты
Сейчас пособие по уходу за ребенком в декретном периоде выплачивается до 1,5 лет и составляет 40% среднего заработка
Депутат Госдумы, глава комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова направила министру труда и социальной защиты Антону Котякову письмо с предложением ввести прогрессивную систему оплачиваемого отпуска по уходу за третьим и последующими детьми. Об этом сообщает ТАСС.
Ключевые положения инициативы:
- при рождении третьего ребенка — оплачиваемый отпуск по уходу до 3,5 лет с выплатой 80% среднего заработка;
- при рождении четвертого — отпуск до 4,5 лет с выплатой 90% среднего заработка;
- при рождении пятого и последующих детей — отпуск до 5,5 лет с выплатой 100% среднего заработка.
— Считаю целесообразным внедрить прогрессивную систему оплачиваемого отпуска по уходу за третьим и последующими детьми, — написала Лантратова в письме.
Сегодня государственное пособие по уходу за ребенком в декретном периоде выплачивается до 1,5 лет и составляет 40% среднего заработка, отмечает автор предложения.
Накануне депутаты направили на заключение в правительство России законопроект, предлагающий предоставить многодетным семьям право на бесплатную парковку для одного автомобиля на всей территории страны.
