Лантратова предложила выплачивать многодетному родителю в декрете до 100% зарплаты

08:49, 19.11.2025

Сейчас пособие по уходу за ребенком в декретном периоде выплачивается до 1,5 лет и составляет 40% среднего заработка

Фото: Роман Хасаев

Депутат Госдумы, глава комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова направила министру труда и социальной защиты Антону Котякову письмо с предложением ввести прогрессивную систему оплачиваемого отпуска по уходу за третьим и последующими детьми. Об этом сообщает ТАСС.

Ключевые положения инициативы:

  • при рождении третьего ребенка — оплачиваемый отпуск по уходу до 3,5 лет с выплатой 80% среднего заработка;
  • при рождении четвертого — отпуск до 4,5 лет с выплатой 90% среднего заработка;
  • при рождении пятого и последующих детей — отпуск до 5,5 лет с выплатой 100% среднего заработка.
Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Считаю целесообразным внедрить прогрессивную систему оплачиваемого отпуска по уходу за третьим и последующими детьми, — написала Лантратова в письме.

Сегодня государственное пособие по уходу за ребенком в декретном периоде выплачивается до 1,5 лет и составляет 40% среднего заработка, отмечает автор предложения.

Накануне депутаты направили на заключение в правительство России законопроект, предлагающий предоставить многодетным семьям право на бесплатную парковку для одного автомобиля на всей территории страны.

Рената Валеева

