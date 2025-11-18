Новости экономики

Трамп заявил о $21 трлн инвестиций в экономику США

21:45, 18.11.2025

Саудовская Аравия вложит $1 трлн в американскую экономику до конца года

Фото: взято с сайта whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп сделал заявление о значительных инвестициях в американскую экономику во время переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом в Белом доме, сообщает ТАСС.

По словам американского лидера, общий объем инвестиций в экономику США к концу года достигнет $21 трлн. Особое внимание Трамп уделил соглашению с Саудовской Аравией о вложении $600 млрд в американскую экономику. Принц Саудовской Аравии пообещал увеличить инвестиции до $1 трлн.

В ходе встречи Трамп выразил уверенность в дальнейшем снижении цен на бензин и предположил, что стоимость топлива может опуститься до $2 за галлон (3,78 литра). На момент заявления средняя цена галлона бензина в США составляла около $3.

