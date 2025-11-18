В Казани зафиксировали почти 80 случаев опасного «зацепинга» на трамваях

По результатам проверок по трем случаям, в одном из которых подросток оторвал бампер, были возбуждены дела об административных правонарушениях

Фото: Динар Фатыхов

За текущий год в Казани выявлено 79 случаев незаконного «зацепинга» на трамваях. Как сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс», фото нарушителей и соответствующие заявления направлены в отделы полиции города.

«Зацепинг» представляет собой крайне опасное увлечение, при котором подростки катаются на сцепках движущегося транспорта. Мэрия напоминает, что такое поведение сопряжено с рисками: существует опасность падения, столкновения с препятствиями и поражения электрическим током. При этом нарушители подвергают опасности не только себя, но и пассажиров, а также водителей трамваев.

По результатам проверок по трем случаям были возбуждены дела об административных правонарушениях. В одном из инцидентов несовершеннолетние зацеперы повредили транспортное средство, оторвав бампер.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Напоминаем, что за подобные нарушения предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Административное наказание предусматривает штраф до 4 тыс. рублей. Уголовная ответственность наступает по статье «Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения», которая предусматривает штраф от 150 до 300 тыс. рублей либо лишение свободы на срок до двух лет.

Наталья Жирнова