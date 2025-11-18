На игру с ЦСКА казанский «Ак Барс» сделал перестановки в составе

Встреча состоится в Казани и начнется в 19:00

Хоккейный клуб «Ак Барс» обнародовал состав команды на предстоящий матч регулярного чемпионата КХЛ против московского ЦСКА. Встреча состоится в Казани и начнется в 19:00.

В составе команды произошли несколько изменений. В воротах сыграет Максим Арефьев, который был вызван в основную команду из «Барса» 17 ноября, заменив Михаила Бердина. Изменения также коснулись атакующих линий. В составе появится Радэль Замалтдинов, который заменит Брэндона Биро. В четвертом звене на лед выйдет форвард Артур Бровкин вместо Никиты Дыняка.

В защитной линии также произошли перестановки: Константин Лучевников займет место в третьей паре вместо Артемия Князева. Седьмым защитником в составе заявлен Степан Терехов.

Напомним, что ранее «Ак Барс» вновь проиграл минскому «Динамо». Казанская команда осталась на втором месте в Восточной конференции.

Наталья Жирнова