«Ак Барс» вновь проиграл минскому «Динамо»

В этот раз казанцы пропустили 7 шайб

Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» вновь проиграл минскому «Динамо». В этот раз казанцы пропустили 4 шайбы, матч закончился со счетом 3:7. Прошлая игра между командами состоялась 6 ноября. Тогда гол Вадима Шипачева стал победным для Минска, игра закончилась со счетом 4:3.



В матче 16 ноября уже в первом периоде хозяева пропустили четыре шайбы, а ко второму периоду отставание выросло до 1:6, несмотря на гол Митчелла Миллера. В третьем периоде Дмитрий Яшкин сократил разрыв до 3:6, но «Ак Барс» не смог отыграться при игре 6х5 и пропустил еще одну шайбу в пустые ворота.

Казанская команда остается на втором месте в Восточной конференции. 18 ноября «Ак Барс» сыграет дома с ЦСКА.

Наталья Жирнова