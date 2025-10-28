Россия и Мьянма подписали соглашение о взаимной отмене виз

Граждане обеих стран смогут свободно путешествовать без визовых требований

Фото: Динар Фатыхов

Соглашение было подписано между Россией и Мьянмой, в соответствии с которым граждане обеих стран смогут свободно путешествовать без визовых требований, пишет РИА «Новости».

Напомним, что недавно Китай также ввел безвизовый режим для граждан России с обычными заграничными паспортами на срок до 30 дней. Такой шаг также направлен на укрепление связей между странами и облегчение передвижения граждан.



Анастасия Фартыгина