Россия и Мьянма подписали соглашение о взаимной отмене виз
Граждане обеих стран смогут свободно путешествовать без визовых требований
Соглашение было подписано между Россией и Мьянмой, в соответствии с которым граждане обеих стран смогут свободно путешествовать без визовых требований, пишет РИА «Новости».
Напомним, что недавно Китай также ввел безвизовый режим для граждан России с обычными заграничными паспортами на срок до 30 дней. Такой шаг также направлен на укрепление связей между странами и облегчение передвижения граждан.
