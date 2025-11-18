Россия передала председательство в ШОС Таджикистану

Такое решение было озвучено на 24-м заседании Совета глав правительств сотрудничества, которое стало последним в рамках российского председательства

В России завершилось 24-е заседание Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Мероприятие стало последним в рамках российского председательства в СГП ШОС, которое передается Таджикистану.

В ходе заседания главы правительств обсудили развитие торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей между странами-участницами, а также сотрудничество в сферах цифровой экономики, энергетики, искусственного интеллекта, науки, инноваций, образования, культуры, туризма, здравоохранения, спорта и молодежной политики.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подчеркнул, что принятые решения будут способствовать активизации торгово-экономического и научно-технологического сотрудничества в рамках ШОС. По его словам, они также создадут благоприятные условия для запуска новых совместных проектов.

По итогам заседания было подписано 10 документов. Среди них — решение о бюджете ШОС на 2026 год, план мероприятий по взаимодействию железнодорожных администраций стран-участниц до 2027 года и дорожная карта по развитию социального сотрудничества и защиты на 2026—2028 годы.

Ранее Индия заблокировала членство Азербайджана в ШОС из-за связей с Пакистаном.

Наталья Жирнова