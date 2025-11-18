Центробанк уточнил правила блокировки и приостановки переводов

Сегодня Набиуллина признала, что рост жалоб на необоснованные блокировки счетов свидетельствует о том, что где-то «перегнули палку» в борьбе с мошенничеством

Фото: Арсений Губаев

Банки в России блокируют переводы только в случае, если они совершаются на счета подставных лиц — «дропперов», через которых обналичиваются украденные деньги. В остальных случаях, при возникновении подозрительности операции, происходит приостановка перевода для выяснения обстоятельств. Такое разъяснение дал руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута, комментируя ранее высказанную главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной обеспокоенность по поводу роста жалоб на необоснованные блокировки.

— Я хочу предложить аккуратнее относиться к этому термину. Блокировка — это только перевод в пользу лица, сведения о котором содержатся в нашей антидропперской базе. Вот тогда эти средства блокируются. В противном случае речь идет о приостановке операции для выяснения каких-то нюансов: либо подозрения в мошенничестве, либо подозрения в каких-то там даже нелегальных операциях, — цитирует Мамута РИА «Новости».

Он подчеркнул, что ключевая роль в улучшении ситуации отводится банкам как «первой линии», где происходит как ограничение, так и снятие ограничений.

— Мы сейчас смотрим в первую очередь за тем, чтобы коммуникация и разрешение этой проблемы улучшались на уровне банка, — заявил представитель ЦБ.

Мамута отметил, что улучшение взаимодействия со стороны банков уже приводит к снижению числа жалоб.

— То есть люди понимают, что произошло, а дальше либо надо прийти в офис банка, … либо дополнительно подтвердить операцию. Все зависит от конкретной ситуации, — уточнил он.

Это заявление прозвучало после того, как во вторник председатель регулятора Эльвира Набиуллина признала, что рост жалоб на необоснованные блокировки счетов свидетельствует о том, что где-то «перегнули палку» в борьбе с мошенничеством.

Рената Валеева