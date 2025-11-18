Новости экономики

12:09 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

ЦБ признал, что мог «перегнуть палку» с блокировками счетов, при борьбе с мошенничеством

12:35, 18.11.2025

Выросло количество обращений от граждан, чьи счета были заблокированы необоснованно

ЦБ признал, что мог «перегнуть палку» с блокировками счетов, при борьбе с мошенничеством
Фото: скриншот из видео "Заявление Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания Совета директоров Банка России 25 апреля 2025 года" с сайта Центробанка

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор, возможно, чрезмерно увлекся блокировкой банковских счетов в рамках борьбы с мошенничеством. Несмотря на снижение числа жалоб на мошеннические операции, выросло количество обращений от граждан, чьи счета были заблокированы необоснованно.

— Мы видим, например, жалобы на мошенничество упали. Серьезно упали. Надеемся, что это тенденция. Но при этом выросли жалобы на необоснованную блокировку счетов. То есть, борясь с мошенничеством, мы где-то перегнули эту палку, что называется. Клиентам не всегда объясняли, почему заблокировали эти средства, — отметила Набиуллина на конференции Банка России «Фокус на клиента».

Ранее сообщалось, что банки усиливают контроль за переводами, в частности отслеживаются переводы на значительные суммы (от 200 тысяч рублей) незнакомым получателям через СБП. Особенно пристальное внимание уделяется транзакциям, которым предшествовал перевод средств самому себе через СБП с последующим перечислением денег другому лицу.

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

В июле 2024 года Центробанк расширил перечень признаков мошеннических операций, которыми руководствуются банки для их предотвращения, до шести пунктов. Среди них:

  • переводы на счета, ранее замеченные в мошеннических операциях;
  • наличие информации о возбужденном уголовном деле в отношении получателя средств;
  • данные от сторонних организаций, указывающие на мошенничество (например, нетипичная телефонная активность или рост числа входящих СМС с новых номеров);
  • отправка средств на счета, внесенные в базу данных Банка России как мошеннические;
  • нетипичные для клиента операции по сумме, периодичности, времени и месту совершения;
  • попытка провести операцию с устройства, ранее использовавшегося злоумышленниками и фигурирующего в базах регулятора.
Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Экономика

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть626
  • Нижнекамскнефтехим80.6
  • Казаньоргсинтез64.6
  • КАМАЗ82.3
  • Нижнекамскшина37.1
  • Таттелеком0.588