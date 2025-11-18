ЦБ признал, что мог «перегнуть палку» с блокировками счетов, при борьбе с мошенничеством

Выросло количество обращений от граждан, чьи счета были заблокированы необоснованно

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор, возможно, чрезмерно увлекся блокировкой банковских счетов в рамках борьбы с мошенничеством. Несмотря на снижение числа жалоб на мошеннические операции, выросло количество обращений от граждан, чьи счета были заблокированы необоснованно.

— Мы видим, например, жалобы на мошенничество упали. Серьезно упали. Надеемся, что это тенденция. Но при этом выросли жалобы на необоснованную блокировку счетов. То есть, борясь с мошенничеством, мы где-то перегнули эту палку, что называется. Клиентам не всегда объясняли, почему заблокировали эти средства, — отметила Набиуллина на конференции Банка России «Фокус на клиента».

Ранее сообщалось, что банки усиливают контроль за переводами, в частности отслеживаются переводы на значительные суммы (от 200 тысяч рублей) незнакомым получателям через СБП. Особенно пристальное внимание уделяется транзакциям, которым предшествовал перевод средств самому себе через СБП с последующим перечислением денег другому лицу.

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

В июле 2024 года Центробанк расширил перечень признаков мошеннических операций, которыми руководствуются банки для их предотвращения, до шести пунктов. Среди них:

переводы на счета, ранее замеченные в мошеннических операциях;

наличие информации о возбужденном уголовном деле в отношении получателя средств;

данные от сторонних организаций, указывающие на мошенничество (например, нетипичная телефонная активность или рост числа входящих СМС с новых номеров);

отправка средств на счета, внесенные в базу данных Банка России как мошеннические;

нетипичные для клиента операции по сумме, периодичности, времени и месту совершения;

попытка провести операцию с устройства, ранее использовавшегося злоумышленниками и фигурирующего в базах регулятора.

Рената Валеева