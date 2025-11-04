Банки начали блокировать счета россиян за переводы между своими счетами

Подозрительными могут быть признаны операции с частными переводами на новые реквизиты, дробление крупных сумм на множество мелких частей

Фото: Мария Зверева

Российские банки начали блокировать операции клиентов не только за переводы другим лицам, но и за транзакции между собственными счетами. Это связано с ужесточением борьбы с отмыванием денег и автоматизацией систем контроля, сообщила аналитик финансового маркетплейса «Банки.ру» Эряния Бочкина в интервью «Прайму».

По словам эксперта, подозрительными могут быть признаны операции с частными переводами на новые реквизиты, дробление крупных сумм на множество мелких частей, нетипичные поступления от третьих лиц или нестандартные назначения платежей.

Чтобы избежать блокировки, Бочкина рекомендует не дробить крупные суммы, избегать операций с признаками анонимности и не переводить средства часто незнакомым людям. В назначении платежа желательно указывать понятную суть перевода. В случае крупного перевода лучше заранее уведомить об этом банк. При приостановке операции клиенту необходимо будет обратиться в банк и доказать легальное происхождение средств.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Аналитик объяснила, что банки усиливают контроль из-за требований Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Нарушение этого закона грозит финансовым учреждениям крупными штрафами, ограничениями со стороны Центробанка и приостановлением отдельных лицензий.

Ранее Центробанк сообщал о росте мошеннической активности. В апреле — июне этого года российские банки пресекли 38,7 млн попыток проведения мошеннических операций на 3,4 трлн рублей, что в полтора раза превышает средние показатели за предыдущие четыре квартала.

Анастасия Фартыгина