Россия провела очередной обмен пленными с Украиной, освобождены 20 гражданских лиц

В конце августа Мединский заявлял об истощении «обменного фонда» украинской стороны

Минобороны сообщило о проведении очередного обмена военнопленными с Украиной, в результате которого на Родину вернулись 185 российских военнослужащих. Взамен украинской стороне переданы 185 военнопленных ВСУ.

— В соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 23 июля в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 185 российских военнослужащих. Взамен переданы 185 военнопленных ВСУ, — говорится в сообщении ведомства.

Помимо этого, в результате обмена освобождены 20 гражданских лиц.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В настоящее время российские военнослужащие и гражданские лица находятся на территории Беларуси.

— Все возвращенные российские военнослужащие и гражданские лица будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях, — подчеркнули в Минобороны.

В конце августа помощник президента России, глава российской переговорной группы с Украиной Владимир Мединский заявлял об истощении «обменного фонда» украинской стороны. Последний крупный обмен произошел 24 августа, когда с подконтрольной Киеву территории вернулись 146 российских военнослужащих, взамен были переданы 146 военнопленных ВСУ. Тогда же были освобождены восемь жителей Курской области.

Рената Валеева