Две жительницы Зеленодольского района лишились 4 млн рублей из-за мошенников

Пенсионерке угрожали переводом ВСУ, а девушке обещали легкий выигрыш

Фото: Михаил Захаров

В Зеленодольском районе Татарстана две жительницы стали жертвами мошенников, потеряв в общей сложности около 4 млн рублей. Об этом сообщили в МВД по РТ.

Одной из пострадавших стала 77-летняя пенсионерка из города Зеленодольска. В течение семи дней ей на сотовый телефон поступали звонки от неизвестных, которые сообщали об угрозе несанкционированного перевода ее банковских сбережений на нужды ВСУ. Для предотвращения этого женщине было рекомендовано передать свои деньги на «ответственное хранение». Следуя инструкциям злоумышленников, пенсионерка во дворе своего дома передала 3,3 млн рублей незнакомому мужчине.

Еще одной жертвой мошенников оказалась 19-летняя жительница поселка Осиново. Ей злоумышленники предложили получать прибыль путем ставок в интернете. На протяжении недели, в надежде на крупный выигрыш, девушка перечисляла деньги на электронный кошелек преступников. Когда ее накопления закончились, о чем она сообщила своим «кураторам», те перестали выходить на связь и заблокировали свои контактные номера. Таким образом, потерпевшая лишилась более чем 690 тыс. рублей.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В настоящее время по обоим фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

Телефонные звонки с иранских номеров, «выгодные» предложения в интернете, поддельные документы на сделках с недвижимостью — мошенники действуют все более изобретательно. За десять месяцев 2025 года жители Татарстана уже потеряли 4,5 млрд рублей. Как распознать обман, избежать участи «дропа», надежно купить имущество и защитить близких — в материале «Реального времени».

Рената Валеева