Россия резко сократила экспорт мороженой рыбы в ЕС

По итогам сентября экспорт этой категории снизился на 13% по сравнению с августом

Фото: Мария Зверева

Россия в сентябре 2025 года значительно сократила поставки мороженой рыбы в страны Евросоюза, доведя их до минимального уровня с июня прошлого года — €12,8 млн. Об этом сообщает РИА «Новости», проанализировав данные Евростата.

По итогам сентября экспорт этой категории, занимающей второе место по важности в структуре рыбного экспорта России в ЕС, снизился на 13% по сравнению с августом.

Основная доля в поставках российской рыбной продукции в Европу в сентябре традиционно пришлась на рыбное филе и рыбный фарш, объем которых составил €41,8 млн. Однако и здесь было зафиксировано небольшое снижение — на 5% по сравнению с последним летним месяцем.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

В то же время положительную динамику показала рыба свежая и охлажденная (за исключением рыбного филе), продемонстрировав рост почти вдвое по сравнению с августом. Тем не менее общие объемы поставок в этой категории остаются достаточно скромными, составив всего €278,3 тыс.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил ввести в стране «рыбный четверг», в рамках которого продажа рыбы в магазинах будет осуществляться со скидкой 50%.

Рената Валеева