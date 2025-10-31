Сергей Миронов предложил ввести «рыбный четверг» со скидкой 50% на всю рыбу

Фото: Мария Зверева

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил ввести в стране «рыбный четверг», в рамках которого продажа рыбы в магазинах будет осуществляться со скидкой 50%. Об этом сообщает ТАСС.

Миронов полагает, что значительное снижение цены приведет к увеличению спроса на рыбную продукцию.

— Пусть будет «рыбный четверг», когда рыба в магазинах будет продаваться с 50-процентной скидкой. Выгода здесь не только для населения. Для поставщиков бесконечное подорожание и снижение потребления грозит падением спроса. И наоборот. Да и торговля в итоге за счет роста продаж свое отобьет. Так что стоит попробовать, — заявил Миронов.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Депутат подчеркнул, что цены на рыбу в последнее время неуклонно растут, и даже «некогда самый дешевый минтай становится деликатесом». Для реализации такой масштабной инициативы, как «рыбный четверг», потребуется решить ряд логистических и экспортных вопросов, сроки и результаты которых пока остаются открытыми.

Инициатива Миронова перекликается с высказыванием президента Владимира Путина, который ранее отмечал недостаток рыбы и морепродуктов в рационе россиян. По словам президента, текущий уровень потребления рыбной продукции в стране ниже нормы, рекомендованной Министерством здравоохранения.

Рената Валеева