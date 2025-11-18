В Японии хотят возобновить прямое авиасообщение с Россией

В посольстве РФ считают, что местные компании «оказались в проигрыше из-за антироссийской политики своего правительства»

В Японии растет запрос на возобновление прямого авиасообщения с Россией. Интерес проявляют как ключевые национальные, так и местные авиаперевозчики, сообщают «Известия» со ссылкой на посольство РФ в Токио.

По информации российских дипломатов, основные японские перевозчики Japan Airlines (JAL) и All Nippon Airlines (ANA) вынуждены выстраивать маршруты в Европу в обход воздушного пространства России. Это приводит к существенному удорожанию билетов, увеличению времени в пути для пассажиров и повышенному износу авиационной техники. В посольстве считают, что местные компании «оказались в проигрыше из-за антироссийской политики своего правительства».

При этом отечественные авиакомпании также выражают заинтересованность в восстановлении прямого сообщения с Японией. Российская сторона заявляет о готовности к диалогу и практической работе, но подчеркивает, что для продвижения вперед «требуется лишь политическое решение со стороны Токио», — цитирует издание представителей посольства РФ в Японии.

Отдельно отмечается, что южнокорейская компания Korean Air также заявила о готовности в любой момент возобновить авиасообщение с Россией, ожидая аналогичного решения от официальных властей. Издание указывает, что общественные организации Южной Кореи призывают свое правительство к предметным переговорам, мотивируя это тем, что западные санкции нарушают право на передвижение 150 тысяч этнических корейцев, проживающих в Российской Федерации.

В этом году после 32-летнего перерыва между Россией и Абхазией снова открылось прямое авиасообщение.

Рената Валеева