Турция расследует причины крушения военного самолета в Грузии

Транспортный самолет Lockheed C-130 Hercules разбился 11 ноября

Власти Турции планируют установить точные причины авиакатастрофы, произошедшей на территории Грузии, после анализа бортового самописца потерпевшего крушение самолета C-130. Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, подчеркнув готовность открыто делиться полученной информацией, передают РИА «Новости».

Транспортный самолет Lockheed C-130 Hercules разбился 11 ноября на территории Грузии. В результате трагедии погибли 20 военнослужащих.

По словам Эрдогана, после изучения данных, собранных специальной командой по расследованию авиакатастроф, и результатов анализа бортового самописца, появится возможность более точно установить причины произошедшего. Президент заверил, что полученная информация будет открыто предоставлена, прежде всего, семьям погибших.

По данным источников, близких к правительственным кругам, анализ бортового самописца планируют завершить к концу текущей недели.

Наталья Жирнова